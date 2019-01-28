Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

48 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:45 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı Fenerbahçeli Taraftarlar Malatyaspor Maçı Öncesi, "Çubukluyu Çıkarın Çıplak Oynayın" Tezahüratında Bulundu

Ersun Yanal, Diego Reyes'in Takımdan Ayrılacağını Açıkladı Fenerbahçe, Diego Reyes'i Leganes'e Kiraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 20:33:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]