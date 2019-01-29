Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

38 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon, kuvvet ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Salonda yapılan ısınma sonrasında denge ve kuvvet idmanıyla başlayan antrenmanın pas, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla sürdüğü ifade edildi.

İdmanın, taktik programın yer aldığı çalışmalar, minik kale maç ve şut atarak sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:35 Kaynak: AA

Spor
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