Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Antalya'da yaptığı idmanla tamamladı.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Antalya'da yaptığı idmanla tamamladı.

Sağanak yağmur altında yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışma şeklinde gerçekleşti. İdman, sahada yapılan ısınma ile istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik çalışmasının yer aldığı program ve tam sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip yarın oynanacak mücadele öncesi kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


- İstanbul
Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:58 Kaynak: DHA
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