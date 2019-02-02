Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazır
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor
'un konuğu olacak Beşiktaş
, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saate yakın sürdü.
Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından tam sahada yapılan çift kale taktik maçıyla hazırlıklarını noktaladı.
Beşiktaş kafilesi saat 16.00'da uçakla Antalya'ya gidecek.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Antalyaspor-Beşiktaş maçını hakem Bülent Yıldırım
yönetecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:41 Kaynak: AA
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