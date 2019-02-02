Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazır

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşuları ile başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından tam sahada yapılan çift kale taktik maçıyla hazırlıklarını noktaladı.

Beşiktaş kafilesi saat 16.00'da uçakla Antalya'ya gidecek.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Antalyaspor-Beşiktaş maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:41 Kaynak: AA

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