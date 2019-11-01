Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın son hazırlığını Antalya'da gerçekleştirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda oyuncular; 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmanın yer aldığı program ve tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Antalyaspor'a konuk olacak.