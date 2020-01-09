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Beşiktaş antrenmanında sakatlık yaşayan Adem Ljajic çalışmayı yarıda bıraktı.
6 saat önce
Beşiktaş antrenmanında sakatlık yaşayan Adem Ljajic çalışmayı yarıda bıraktı. Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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