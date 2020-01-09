Beşiktaş antrenmanında sakatlık yaşayan Adem Ljajic çalışmayı yarıda bıraktı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş antrenmanında sakatlık yaşayan Adem Ljajic çalışmayı yarıda bıraktı. - Son Dakika Spor

Beşiktaş antrenmanında sakatlık yaşayan Adem Ljajic çalışmayı yarıda bıraktı.

6 saat önce

Beşiktaş antrenmanında sakatlık yaşayan Adem Ljajic çalışmayı yarıda bıraktı.

Beşiktaş antrenmanında sakatlık yaşayan Adem Ljajic çalışmayı yarıda bıraktı., System.String[]

Beşiktaş antrenmanında sakatlık yaşayan Adem Ljajic çalışmayı yarıda bıraktı. - ANTALYA

Adem Ljajic, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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