Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ara vermeden hazırlıklara başladı
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Beşiktaş ara vermeden hazırlıklara başladı

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş ara vermeden hazırlıklara başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı bildirildi.

Göztepe maçında forma giymeyen futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve kontrol çalışması yaptığı aktarıldı. Mini kale maç ve şut organizasyonuyla sona eren idmanı dünkü mücadelede forma giyen futbolcuların yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco'nun salonda çalıştığı, Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrı koşu yaptığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:52 Kaynak: AA
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