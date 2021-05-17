Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Sıra Avrupa'da başarıda - Son Dakika

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Sıra Avrupa'da başarıda

17.05.2021 14:51
Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Sıra Avrupa'da başarıda, System.String[]

Süper Lig'de son hafta Göztepe'yi deplasmanda yenerek 16'ncı şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye'yi gururlandıran bir takım olmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'de son hafta Göztepe'yi deplasmanda yenerek 16'ncı şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye'yi gururlandıran bir takım olmak istediklerini söyledi. Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yapan Kocadağ, "Kulübün bir lirasına zarar getirmeden, her şeyi düşünerek sezon başından beri iyi bir planlama yaptığımızı düşünüyorum. Mutluluk verici bir durum. Sene sonunda burada olmak, şampiyonluğu yakalamak, Türkiye Kupası'nda final oynamak çok gurur verici bir durum. Tüm teknik ekibimizi, oyuncularımızı kutladık. Gerçekten çok büyük bir emek var. Taraftarımızla beraber inşallah çarşamba günü şampiyonluğu kutlayacağız. Onlarla beraber olmak istiyoruz" dedi.

"YÖNETİME GELİRKEN KIRMIZI ÇİZGİLER ÇİZDİK"

"Bundan sonrasıyla alakalı yapacaklarımız çok önemli" diyen Kocadağ,  "Çünkü biz yönetime gelirken kendimize belli hedefler koyduk, belli çizgiler çizdik. Kırmızı çizgiler çizdik. Kesinlikle mali disiplini bozmadan, bizim inandığımız yolda ilerlememiz gereken çizgilerimiz var. Beşiktaş için önemli bir gelir elde ediyoruz. Bu gelirleri iyi kullanmak bizim başlıca görevimiz, başlıca sorumluluğumuz. İnşallah sene sonu planlamasında gelecek sezonla alakalı hem yarışmacı bir takım, Şampiyonlar Ligi'nde inşallah Beşiktaş'ı, Türk milletini, Türk devletini iyi temsil eden bir Beşiktaş ama aynı zamanda da yönetilebilir, mali disiplinden şaşmamış, mali anlamda da iyi bir noktada olan bir Beşiktaş oluşturma hedefimiz var" şeklinde konuştu."KALICI BAŞARI ÖNEMLİ"Başarıların uzun vadeli olursa bir anlamı olduğunu belirten Kocadağ, "Biz geçmiş dönemlerde gerçekten bazı takımlarla kafa kafaya oynadığımız hatta yendiğimiz takımlara bakıyoruz hala Avrupa'da finaller oynuyor. Avrupa'da her sene Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da adını duyuruyor. Ama bizim ne yazık ki Türk futbolunda saman alevi gibi bir yukarı, bir aşağı giden bir grafiğimiz var. Bizim başlıca hedefimiz bu başarıyı sürdürülebilir kılmak. Sürdürülebilir kılmak için de anlık planlar değil uzun vadeli, orta vadeli planlar gerçekleştirmek lazım. Bizim yönetime geldiğimiz gün itibarıyla gerçekten kısa vadeli, o günkü şartlarda bazı sorunları çözmekle ilgili girişimlerimiz olmuştu. Bunları kısa vadede iyi noktada bitirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu."10 SENEDEN EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIM HEDEFİNDEYİZ"Kısa vadeli hedeflerine şampiyon olarak ulaştıklarını belirten Asbaşkan Emre Kocadağ, 10 yıl içinde Türkiye'de en fazla şampiyon olan takım olabileceklerini söyledi. Kocadağ, "Bundan sonra artık yeni planlar yapmak, Beşiktaş için orta vadeli, uzun vadeli yeni hedefler koyma zamanı. 5 senede, 10 senede belki 2033'te Beşiktaş, Türkiye'de en fazla şampiyon olan takım olabilir mi, yada gelirlerini 10 milyon Euro'nun üzerine çıkarabilir mi? Biz bunları yönetim kurulunda başkanımızla birlikte konuşuyoruz. Bence büyük hedefler koyma vakti. Önce sürdürülebilir ve yönetilebilir bir Beşiktaş, daha sonra taraftarıyla birlikte büyük hedefler koyan bir Beşiktaş yaratmamız lazım" dedi."İSKELETİ KORUYACAĞIZ"Şampiyon takımın iskeletini korumak istediklerini belirten Emre Kocadağ, transferle ilgili şunları söyledi: "Transer Beşiktaş'ta hiçbir zaman bitmiyor. Transfer gerçekleştirmek çok zor işler değil. Sadece ne teklif edeceğiniz, sınırlarınızın ne olacağı önemli. Yoksa parayı verdikten sonra transferi çok kolay yapabiliyorsunuz. Türkiye, İstanbul ve Beşiktaş gerçekten Avupa'da birçok oyuncunun hayallerini süsleyen, olmak istedikleri yerler. Bizim takımımızda kiralık da olsa gitmek isteyen oyuncu yok. Burada kalmak istiyorlar ama önemli olan bizim tavrımız ne olacak. Biz hocamızla, başkanımızla, transfer komitesiyle oturup Beşiktaş'ın mali şartları, performans kriterlerinin hepsini masaya yatıracağız. Şampiyon kadronun iskeletini tutmak istiyoruz. Bununla alakalı girişimleri yaptık. Yeni oyuncuları, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde değer katacak oyuncuları, gelecek sezon bizi yeniden şampiyonluğa götürebilecek oyuncuları Beşiktaş bünyesine katacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.""ABOUBAKAR SAKATTI, KÖTÜ NİYET ARAMAYIZ"Ligin son haftalarında forma giymeyen Aboubakar'la ilgili sağlık ekibinin raporladığı şekilde hareket ettiklerini belirten Kocadağ, "Sağlık ekibinin raporuna göre oynamadı, farklı nedenden oynamadı diyebileceğimiz bir elimizde bilgi ya da söylem yok. Tamamen oyuncunun sakatlığının geçmemesi, ağrılarını hissetmesi. O da geldiği gün itibarıyla gerçekten kamuoyunun 15 maç oynar, belki en fazla 20 maç oynar dediği bir oyuncuydu. Beşiktaş için varını yoğunu ortaya koydu ve gereğini yaptı diye düşünüyorum. Son haftalarda daha fazla fedakarlık yapabilir miydi, o sonuçta sağlıkla alakalı bir konu. İnsanların üzerine gidip altında başka şeyler aramak da bize yakışmaz" dedi."KUPAYI İSTİYORUZ"

Emre Kocadağ, İzmir'de yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'la oynayacakları maçve şampiyonluk kutlamaları ile ilgili olarak ise şunları dile getirdi:  "Türkiye Kupası da çok önemli bir kupa. Türkiye'de hedefi olan bir takımın lige başladığı zaman iki hedefi oluyor. Lig ve Türkiye Kupası. Bizim öncelikle hedefimiz iki kulvarda da sonunu görmekti. Bir tanesini şu an almış durumdayız. Ben Türkiye Kupası'nı da çok önemsiyorum, teknik ekibimiz de camiamız da çok önemsiyor. Oyuncular da bunun bilincinde. İnşallah kupayı da alıp müzemize götüreceğiz. Şampiyonluk için kupa töreniyle ilgili pazarlama ve iletişim ekibimiz çalışmaları sürdürüyor. Denizde kutlamayla ilgili izin alınmaya çalışılıyor."

Şampiyonlar Ligi, Emre Kocadağ, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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