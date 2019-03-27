Beşiktaş Aşığı Engelli İsmail, Başkan Orman'la Bir Araya Gelerek En Büyük Hayalini Gerçekleştirdi

Beşiktaş aşığı engelli İsmail, Başkan Orman'la bir araya gelerek en büyük hayalini gerçekleştirdi Başkan Orman, hayranı İsmail'e imzalı Kagawa forması hediye ettiBOLU - Bolu'da 17 yıldır bütün maç sonuçlarını defterine not eden ve en büyük hayali Başkan Fikret Orman'la tanışmak olan...

Beşiktaş aşığı engelli İsmail, Başkan Orman'la bir araya gelerek en büyük hayalini gerçekleştirdi

Başkan Orman, hayranı İsmail'e imzalı Kagawa forması hediye etti



BOLU - Bolu'da 17 yıldır bütün maç sonuçlarını defterine not eden ve en büyük hayali Başkan Fikret Orman'la tanışmak olan Beşiktaş taraftarı engelli İsmail Öztürk'ün hayali gerçek oldu. İsmail'le tanışan Orman, kendisine imzalı Kagawa forması hediye etti.

Bolu'da ailesiyle birlikte yaşayan ve 35 yıldır engelli olarak hayatını devam ettiren fanatik Beşiktaşlı İsmail Öztürk'ün en büyük hayali olan Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'la tanışmak istemesi gerçek oldu. 2002 yılından itibaren takımının bütün maç sonuçlarını defterine not eden İsmail, İhlas Haber Ajansı aracılığıyla Beşiktaş'a olan sevgisini tüm Türkiye'ye duyurarak en büyük hayalinin Başkan Fikret Orman'la tanışmak olduğunu söylemişti. İsmail'in isteğine duyarsız kalmayan Başkan Orman, Bolu Beşiktaşlılar Derneği ziyaretinde İsmail'le bir araya geldi.

Orman, kendisini karşılayan İsmail'le sohbet ettikten sonra, hayranı olduğu futbolcu Kagawa'nın imzalı formasını hediye etti. Hayallerine kavuşan İsmail Öztürk'ün mutluluğu duygu dolu anlar yaşanamsına neden oldu. Engelli bir vatandaşın isteğine duyarsız kalmayan Başkan Fikret Orman ise, taraftarlardan büyük alkış aldı.

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