Beşiktaş aşığı SMA hastası İrem hayata gözlerini yumdu - Son Dakika

Antalya'da yaşayan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası 22 yaşındaki İrem Kurt, bir haftadır kaldığı yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu. Beşiktaş aşığı olan genç kızı, 2017 yılında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de ziyaret etmişti.



Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Kamile Kurt, kızı İrem 3 aylıkken kollarında ve ayaklarında hareketsizlik olduğunu belirledi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan tetkiklerde, İrem'e ender görülen genetik bir hastalık olan SMA tanısı konuldu. Hastalık nedeniyle gelişimi yavaşlayan İrem, hijyenik şartların uygun olmamasından dolayı ilkokul üçüncü sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı. Tekerlekli sandalyede hayatını devam ettirmeye başlayan İrem, okuma ve yazmasını kendi kendine geliştirdi, İngilizcesini de ilerletti. Hastalığının ağırlaşması ve yakalandığı grip nedeniyle İrem, yaklaşık 5 yıl önce Akdeniz Üniversitesinde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Hastanede 29 gün kalan İrem, hem solunum cihazına bağlandı hem de tekerlekli sandalyeye de oturamaz hale geldi.



Beşiktaş Başkanı Çebi ziyaret etmişti



Dedesinden dolayı fanatik Beşiktaş taraftarı olan SMA hastası İrem'i, 2017 yılında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ziyaret etti. Siyah beyazlı futbolcular gelemese de İrem'e tüm futbolcularının imzasının yer aldığı forma hediye edilmişti.



Ölümü yasa boğdu



Durumu kötüleşen İrem'den bugün ise kötü haber geldi. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda uyutulan İrem, saat 11.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Genç kızın ölümü ailesini ve diğer SMA hastası yakınlarını yasa boğdu. İrem'in cenazesi, ikindi namazından sonra Varsak Merkez Mezarlığı'na defnedildi.



Genç kızın annesi Kamile Kurt'un SMA ve genetik hastalıklarla mücadeleye yönelik 1,5 ay önce Antalya SMA ve Genetik Hastalıklarla Mücadele Derneği'ni kurduğu öğrenildi. - ANTALYA