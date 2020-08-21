Beşiktaş Atakan Üner'i transfer etti! Dördüncü imza...

Siyah-beyazlılar, Altınordu takımından Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın genç sağ kanat oyuncusu için Altınordu'ya düşük miktarda bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş , TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu 'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i renklerine bağladı. 2020-2021 sezonu için kadrosunu takviye eden Beşiktaş, dördüncü transferini gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:11

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