Beşiktaş Atakan Üner'i transfer etti! Dördüncü imza...

Beşiktaş, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i renklerine bağladı. 2020-2021 sezonu için kadrosunu takviye eden Beşiktaş, dördüncü transferini gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, Altınordu takımından Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın genç sağ kanat oyuncusu için Altınordu'ya düşük miktarda bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Transferin, sözleşmelerin imzalanmasından sonra resmi olarak açıklanacağı belirtildi.