Hatayspor Yardımcı Antrenörü Özhan Pulat: İzahı zor bir gece oldu - Son Dakika

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Özhan Pulat: İzahı zor bir gece oldu

01.05.2021 23:05
Hatayspor Yardımcı Antrenörü Özhan Pulat: İzahı zor bir gece oldu, System.String[]

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Yardımcı Antrenörü Özhan Pulat basın toplantısınca mücadeleyi değerlendirdi.

"KABUS GİBİ BİR İLK YARI OLDU"

İzahı zor bir gece olduğunu belirten Hatayspor Yardımcı Antrenörü Özhan Pulat, "İzahı zor bir gece. Kabus gibi bir ilk yarı oldu. Beşiktaş'ın geçen hafta Rizespor maçında yaptığı etkili baskıyı biliyorduk, hazırlıklarımızı buna göre yaptık. 2'nci dakikada kendi kalemiZe attığımız gol bir olumsuz etkiledi. 2'nci yarı girenler bir reaksiyon gösterdi. Tarifi olmayan üzüntülü bir skor. Camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bize yakışan bir skor ve oyun olmadı" diye konuştu."ERKEN GOL OYUNCULARI OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Böyle meydan okumalar olduğunu belirten Pulat, "Her rakibe saygı duyarak maçlara çıkıyoruz. Bireysel olarak Ömer hocamız da her basın toplantısında saygı kelimesini en başa koyuyor. Bu tarz polemikler, içinde olmak istemediğimiz polemikler. Futbolun güzelliklerini, doğrularını yapmanın peşindeyiz. Böyle meydan okumalar oluyor. Biz de bu meydan okumaya dominant bir oyunla cevap vermek isterdik. Ama ilk 30 dakikadaki süreçteki baskıyı kıramamamız, erken gol oyuncuları olumsuz etkiledi ve skor böyle oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig, Özhan Pulat, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hatayspor Yardımcı Antrenörü Özhan Pulat: İzahı zor bir gece oldu - Son Dakika Spor


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