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Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın alternatifini arıyor
54 dakika önce
Süper Lig'de 2013'ten bu yana Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, 37 yaşında olmasına rağmen performansıyla siyah beyazlıların en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Süper Lig'de 2013'ten bu yana Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, 37 yaşında olmasına rağmen performansıyla siyah beyazlıların en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor...
Kanadalı yıldızdan ön liberoda büyük verim alan Kartal, buna rağmen Atiba'nın yaşı nedeniyle bu bölgede alternatif arayışına başladı. Yönetim, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:49
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