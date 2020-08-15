Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini uzattı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise, "2013 yılından beri futbol A takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli oyuncumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 18:43

Kaynak: AA

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