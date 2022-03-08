Beşiktaş'ta Welinton ve Atiba şoku! - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Welinton ve Atiba şoku!

08.03.2022 18:37
Beşiktaş'ta Welinton ve Atiba şoku!

Beşiktaş, Welinton'un uyluk arka adelesinde kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Welinton'un uyluk arka adelesinde kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İki futbolcunun Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş, Welinton ve Atiba'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlıların dün oynadığı Başakşehir müsabakasında oyuna devam edemeyen Welinton'un arka adelesinde kanama ve kısmi yırtık Atiba'nın ise arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Welinton Souza ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, Welinton'un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

(İHA)

YORUMLAR
500
MHK hepsine düdük astırdı! İşte o hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi MHK hepsine düdük astırdı! İşte o hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi Beşiktaş Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Beşiktaş Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Atiba Hutchinson, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Welinton ve Atiba şoku! - Son Dakika


Son Dakika
19:35 ABD'den Rusya'ya ağır yaptırım: Hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
19:33 Eşi tarafından katledilen kadının yardım çığlığı yürek dağladı: Ağabey beni kurtar
19:24 Tarihi karara bir tepki de eski hakem Deniz Çoban'dan geldi: Rezil olduk
19:05 Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Kara karşı ekipler harekete geçti, kararlar alındı
19:01 Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 19:57:16. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Welinton ve Atiba şoku! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement