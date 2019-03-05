Beşiktaş, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı bildirildi.
İdmanın, mini kale maç, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Öte yandan, antrenmanı Çekmeköy
Kaymakamı Adem Arslan ve beraberindeki kimsesiz çocukların da izlediği duyuruldu. Şenol Güneş ve futbolcuların antrenmandan sonra çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirip, imza dağıttığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:55 Kaynak: AA
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Beşiktaş, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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