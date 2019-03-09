Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Atiker Konyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Atiker Konyaspor Maçına Hazır

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Atiker Konyaspor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda, pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında Vodafone Park'ta yapılacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:01 Kaynak: AA

Beşiktaş, Atiker Konyaspor, Spor
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