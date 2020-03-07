Beşiktaş, Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi

13 dakika önce

Beşiktaş ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid'in kadın futbol takımları Vodafone Park'ta düzenlenen Vodafone Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid'in kadın futbol takımları Vodafone Park'ta düzenlenen Vodafone Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi

Atletico Madrid, Vodafone Park, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:13 Kaynak: AA
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