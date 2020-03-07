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Beşiktaş, Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi
13 dakika önce
Beşiktaş ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid'in kadın futbol takımları Vodafone Park'ta düzenlenen Vodafone Kupası'nda karşı karşıya geldi. Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:13 Kaynak: AA
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