Beşiktaş - Atletico Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı - Son Dakika

Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın futbol takımları arasında oynanan Vodafone Kupası mücadelesi Türkiye'de bir kadın futbol maçında en fazla taraftarın bulunduğu müsabaka olarak rekora imza attı. Karşılaşmayı 30 binin üzerinde futbolsever tribünden takip etti.

8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile İspanya'nın Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Bu mücadele ile Türkiye'de bir tribün rekoru da kırılmış oldu. Vodafone Park'ta ücretsiz olacağı duyurulan karşılaşmayı 30 binin üzerinde siyah-beyazlı taraftar tribünden takip ederek, bir kadın futbol müsabakasında en fazla seyirci bulunan karşılaşma olarak tarihe geçti.

VODAFONE PARK'IN ZEMİNİ ZARAR GÖRDÜ

Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın futbol takımları arasında oynanan Vodafone Kupası maçında siyah-beyazlı taraftarların sahaya sis bombası ve meşaleler atması sonucu zemin zarar gördü.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş ile Atletico Madrid kadın futbol takımları Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Seyirciye açık olarak yapılan mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldururken, sahaya sis bombası ve meşaleler attı. Sahaya atılan yanıcı maddeler ilk yarıda oyunun durmasına sebep olurken, zeminin bir kısmına da zarar verdiği görüldü.

Siyah-beyazlı futbolcular, sahaya sis bombaları ve meşalelerin atılmasının ardından taraftarlara uyarılarda bulundu ve atılan maddeleri saha kenarına çıkarttı.

ATLETİCO MADRİDLİ OYUNCULARDAN MAÇ SONU ÜÇLÜSÜ

Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı, maç sonunda galibiyet sevincini siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirerek yaşadı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenlenen Vodafone Kupası'nda Atletico Madrid Vodafone Park'ta karşılaştığı Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı 2-0'lık skorla mağlup ederek, kupanın sahibi oldu. Mücadelenin sona ermesiyle, İspanyol ekibinin oyuncuları statta bulunan Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektirdi. Galibiyeti siyah-beyazlılarla kutlayan Atletico Madridli oyuncular, daha sonra sahada orta yuvarlağın üzerine dizilerek Beşiktaşlı oyuncularla birlikte de üçlü çektirdi.

(Bora Akyol/İHA)