Beşiktaş avantaj peşinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş avantaj peşinde - Son Dakika

Beşiktaş avantaj peşinde

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

Beşiktaş avantaj peşinde, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Siyah-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 sakat bulunurken, toplam 9 isim kadroya dahil edilmedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Erzurum deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında avantajlı bir skor almak istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın 19 kişilik kadrosunu açıklarken sakatlığı bulunan Ljajic, Lens, Dorukhan ve Douglas'ın yanı sıra dinlendirilen Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba maç kadrosunda yer almadı. Avcı'nın devre arası kampına dahil etmediği Orkan Çınar ve Muhayer Oktay da Erzurum'a götürülmeyecek olan diğer isimler. Altyapıdan gelen İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz ise Erzurum kafilesinde yer aldı.

Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 18.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılığını ise Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Kısal yapacak.

İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan mücadelelerde Beşiktaş, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçtan gol sesi çıkmadı.

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor deplasmanındaki 19 kişilik kadrosu şu şekilde:

Loris Karius,

Utku Yuvakuran

Ersin Destanoğlu

Enzo Roco

Victor Ruiz

Umut Nayir

Güven Yalçın

Oğuzhan Özyakup

Tyler Boyd

Mohamed Elneny

Georges N'Koudou

Necip Uysal

Pedro Rebocho

Domagoj Vida

İlkay İşler

Rıdvan Yılmaz

Kartal Kayra Yılmaz

Caner Erkin

Abdoulay Diaby

(Bozhan Memiş/İHA)

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi
Farklı partilerde görev alan 5 belediye başkanı, AK Parti'ye geçiş yaptı Medipol Başakşehir, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 20:01:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş avantaj peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]