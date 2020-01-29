Beşiktaş, Avcı ayrılığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Avcı ayrılığını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Avcı ayrılığını KAP'a bildirdi

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, Avcı ayrılığını KAP'a bildirdi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.


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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:57 Kaynak: DHA
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