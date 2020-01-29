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Beşiktaş, Avcı ayrılığını KAP'a bildirdi
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:57 Kaynak: DHA
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
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