Üye Girişi
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın tazminatını Şampiyonlar Ligi gelirinden ödedi - Son Dakika

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın tazminatını Şampiyonlar Ligi gelirinden ödedi

09.08.2021 21:46

Beşiktaş Kulübü, eski teknik direktör Abdullah Avcı'ya yasal faizleri ile birlikte toplam 20 milyon 12 bin 192 TL ödeme yapıldığını ve anılan karar ile yapılmış olan ödemeyle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshinin ardından tazminat ödemesine ilişkin açıklama yaptı.

"ÖDEME İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

Beşiktaş Kulübü'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

15 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulü ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmişti. TFF tahkim kurulu kararını da dikkate alarak, karşılığı UEFA tarafından Şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar ligi katılım bedelinden alınmak üzere, söz konusu dosyaya yasal faizleri ile birlikte toplam 20.012.192 TL ödeme yapmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödeme ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın tazminatını Şampiyonlar Ligi gelirinden ödedi

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın tazminatını Şampiyonlar Ligi gelirinden ödedi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi 21:58 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 21:24 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı 21:14 Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı
Bakan Pakdemirli yanlış anlaşılan karşı ateş yöntemini açıkladı: Çevre köylerden ekiplerin üzerine yürüyenler oldu 20:48 Bakan Pakdemirli yanlış anlaşılan karşı ateş yöntemini açıkladı: Çevre köylerden ekiplerin üzerine yürüyenler oldu Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı 20:28 Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi 19:40 Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi
Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı 19:20 Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım 16:25 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım

Son Dakika Haberleri
17:47 Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
17:45 Sarı-lacivertliler, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi
17:43 Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:42 Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu
17:40 Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixeira, sonunda İstanbul'a geldi
17:38 Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak
17:09 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası
17:07 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı
16:24 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti         
22:01
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
Diyarbakır'da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı, alevler büyümeden söndürüldü Diyarbakır'da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı, alevler büyümeden söndürüldü         
21:22
Klinikte vatandaşlara da uyguluyorlardı! Tam 1,5 milyon TL değerinde sahte vitamin ele geçirildi Klinikte vatandaşlara da uyguluyorlardı! Tam 1,5 milyon TL değerinde sahte vitamin ele geçirildi         
20:52
Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi         
20:39
Sel sularına kapılarak kaybolan kadın 25 kilometre uzakta bulundu Sel sularına kapılarak kaybolan kadın 25 kilometre uzakta bulundu         
20:09
Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz         
19:25
Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı         
18:15
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede         
13:09
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 22:24:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın tazminatını Şampiyonlar Ligi gelirinden ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement