Son Dakika Haberleri: "Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek"
Son Dakika Spor 'Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek'

"Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek"

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Fulya Alışveriş Merkezi'nin, kulüp için önemli bir gelir kaynağı olacağını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Fulya Alışveriş Merkezi'nin, kulüp için önemli bir gelir kaynağı olacağını söyledi.

Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübünün Fulya'da açtığı alışveriş merkezinde, siyah-beyazlı takımı takip eden medya mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Beşiktaş'a kalıcı bir eser bırakmak için Fulya AVM'nin yapımında sorumluluğu üstlendiğini kaydeden Ürkmezgil, şunları söyledi:

"AVM için canımı verecektim neredeyse. Gece yarılarına kadar çalıştım. İnsanlara kalıcı bir şeyler bırakmak önemli. İnsanlar burada bir alışveriş merkezi olduğunu bilmiyordu. Burayı işlevsel hale getirdik. 55 dükkan var, bir kısmını kiraya verdik, kalanlar için de çeşitli markaların talebi var. Yıl sonuna kadar onları da tamamlarız. Her şey tamamlandığında Beşiktaş buradan yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek."

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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