Beşiktaş, Avrupa defterini farklı yenilgiyle tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Avrupa defterini farklı yenilgiyle tamamladı

6 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi mücadelesini yenilgiyle tamamladı.

Beşiktaş, Avrupa defterini farklı yenilgiyle tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi mücadelesini yenilgiyle tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, K Grubu son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısını 0-0 berabere tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda özellikle Diogo Jota'yı durduramadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Grubunda bir galibiyet ve 5 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa defterini 3 puanla noktaladı.

Wolverhampton ise 13 puanla ikinci sırada adını üst tura yazdırdı.

Deplasmanda yine kötü sonuç

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında son dönemdeki kötü performansına yine engel olamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 8 dış saha maçında 5. yenilgisini aldı. Bu periyotta sadece geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Son 8 deplasman maçında 9 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde ise 19 gol gördü.

Son 7 Avrupa maçında tek galibiyet

Beşiktaş, son 7 Avrupa maçında sadece bir kez kazanabildi.

Bu sezon sahasında Slovan Bratislava'yı 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde ise Malmö'ye 1-0 yenilmişti. Beşiktaş, söz konusu periyotta bu sezon Slovan Bratislava'a 4-2, Wolverhampton'a 1-0 ve 4-2, Braga'ya ise 2-1 ve 3-1'lik sonuçlarla mağlup oldu.

Avrupa'da kötü savunma

Siyah-beyazlı takım, bu sezonki Avrupa mücadelesinde savunmada kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta kalesinde 15 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, rakip fileleri ise 6 kez havalandırabildi.

İngiltere, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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