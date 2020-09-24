Beşiktaş Avrupa'ya veda etti - Son Dakika

Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael FoltynBEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran - Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 100 Hasic), Ljajic (Dk. 72 Mensah), Boyd (Dk. 84 Gökhan Töre), Güven Yalçın (Dk.

Beşiktaş Avrupa'ya veda etti, System.String[]

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn

BEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran - Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 100 Hasic), Ljajic (Dk. 72 Mensah), Boyd (Dk. 84 Gökhan Töre), Güven Yalçın (Dk. 64 Larin)RIO AVE: Kieszek- Ivo Pinto (Dk. 78 Jambor), Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini (Dk. 78 Meshino), Filipte Augusto, Lucas Piazon (Dk. 68 Diego Lopes), Geraldes (Dk. 96 Gabrielzinho), Carlos Mane, Bruno MoreiraGOLLER: Dk. 15 Güven Yalçın (Beşiktaş) - Dk. 85 Moreira (Rio Ave)SARI KARTLAR: Oğuzhan Özyakup, Montero, Necip Uysal, Mensah, Larin,  (Beşiktaş) - Augusto, Tarantini, Geraldes, Moreira, Santos (Rio Ave)

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Rio Ave'ye normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucu 4-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Mücadelenin 15'inci dakikasında Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golüyle öne geçti. Rio Ave bu gole 85'inci dakikada Moreira'nın golüyle cevap verdi ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da gol olmadı ve turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi. Beşiktaş'ta Mensah ve Gökhan Töre atışlarını gole çevirirken, Welinton ve Larin penaltı atışlarından faydalanamadı. Rio Ave'de ise Moreira, Santos, Jambor ve Reis penaltı atışlarını gole çevirdi.15'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Boyd'un uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal'ın ortasında arka direkte Güven Yalçın kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.34'üncü dakikada Beşiktaş mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Rio Ave savunmasının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Dorukhan pasını Güven Yalçın'a aktardı. Güven'in pasıyla savunma arkasına sarkan Dorukhan'ın vuruşunda kaleci Kieszek'in dokunduğu top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu Rio Ave savunması uzaklaştırdı.39'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mane'nin plase vuruşunda top kaleci Utku'nun kucağında kaldı.42'nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Lens ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Güven'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Kieszek gole izin vermedi. Seken topu önünde bulan Dorukhan'ın sol ayağıyla yaptığı zayıf vuruşta top auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.57'nci dakikada sol kanattan gelişen Rio Ave atağında Mane ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Moreira'nın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti.79'uncu dakikada Taranti'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Geraldes'in bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.82'nci dakikada sol kanattan gelişen Rio Ave atağında Meshino ortasını yaptı. Moreira'nın arka tarafa sektirdiği topa Mane kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta gitti.85'inci dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan gelişen Rio Ave atağında Mane ortasını yaptı. Moreira'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.90'ıncı dakikada Gökhan Töre'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mensah'ın sert şutunda kaleci Kieszek'in müdahale ettiği top yan direkten oyun alanına geri döndü. Dönen top kaleci Kieszek'in kucağında kaldı.Mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi114'üncü dakikada hızlı gelişen Rio Ave atağında Gabrielzinho sol kanattan topla hareketlendi. Ceza sahasına giren Gabrielzinho, Necip'ten sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Top Hasic'ten döndü.119'uncu dakikada Mensah'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Gökhan Töre, sağ taraftan ceza sahasına girip şutunu attı, meşin yuvarlak auta gitti.120+2'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Meshino'nun şutunda Beşiktaş savunmasından seken top, sağ çaprazda Mane'nin önünde kaldı. Mane'nin müsait durumda yaptığı vuruşta kaleci Utku gole izin vermedi.Mücadelenin uzatma dakikaları da 1-1 sona erdi ve maç penaltılara gitti. Konuk ekip penaltılar sonucu Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

GÖKHAN TÖRE FORMASINA KAVUŞTU

Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Gökhan Töre, Rio Ave karşısında formasına kavuştu. Mücadelenin 85'inci dakikada Boyd'un yerine oyuna dahil olan Gökhan Töre, 13 Aralık 2018'den sonra ilk kez bir maçta görev aldı. Gökhan Töre, bu tarihten sonra maç kadrosuna yer alırken, oyuna dahil olmamıştı.


- İstanbul

Güven Yalçın, Necip Uysal, Gökhan Töre, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 22:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Avrupa'ya veda etti - Son Dakika Spor

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