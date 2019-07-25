Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor
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Beşiktaş, Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor

50 dakika önce

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Beşiktaş, Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan siyah-beyazlıların antrenmanı kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, kondisyon koşuları ve yarım sahada yapılan oyun çalışmaları ile tamamlandı.

Antrenmana izinli olan Gary Medel yer almadı. Öte yandan idmanı dün Salzburg Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar da takip etti.

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Avusturya, Beşiktaş, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:13 Kaynak: İHA
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