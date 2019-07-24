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Beşiktaş, Avusturya'da ilk antrenmanı yaptı

1 saat önce

Beşiktaş, Avusturya kampına Saalfelden Kasabası'nda bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.

Beşiktaş, Avusturya'da ilk antrenmanı yaptı, System.String[]
Beşiktaş, Avusturya kampına Saalfelden Kasabası'nda bu akşam yaptığı antrenman ile başladı. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Kamp için bugün Saalfelden Kabası'na giden Beşiktaş, akşam ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan oyun çalışmaları ile sona erdi. İdmana izinli olan Gary Medel katılmadı. Öte yandan yönetim kurulu üyeleri Umut Güner ile Ahmet Kavalcı da antrenmanı takip etti. Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30 ve 19.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
(İHA)
Abdullah Avcı, Avusturya, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
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