Beşiktaş, Avusturya'ya gitti

Beşiktaş
, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndan özel uçakla Avusturya
'ya gitti.
Hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul
'da gerçekleştiren siyah-beyazlı ekibe yöneticiler Ahmet Kavalcı
ve Umut Güner
eşlik etti.
Avusturya'daki ilk idmanını TSİ 19.30'da yapacak Beşiktaş, Saalfelden kasabasındaki yeni sezon çalışmalarını 4 Ağustos'ta noktalayacak.
Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 4 hazırlık maçı yapacak.
İlk karşılaşmasını İspanya
temsilcisi Eibar
ile 27 Temmuz Cumartesi günü oynayacak Beşiktaş, 29 Temmuz Pazartesi günü Yunanistan
ekibi Apollon
Larisas ile karşılaşacak.
2 Ağustos Cuma günü İtalya
'nın Udinese
takımı ile maç yapacak siyah-beyazlı ekip, kampın son günü yine İtalya temsilcisi Brescia ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı
'nın 28 kişilik kamp listesinde şu isimler yer alıyor: Loris Karius
, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül
, Kerem Kalafat, Domagoj Vida
, Alpay Çelebi
, Enzo Roco
, Nicolas Mirin, Gary Medel
, Caner Erkin
, Rıdvan Yılmaz
, Oğuzhan Özyakup
, Atiba Hutchinson
, Necip Uysal
, Kartal
Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz
, Erdem Seçgin, Adem Ljajic
, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma
, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar
, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz
, Güven Yalçın
, Umut Nayir.