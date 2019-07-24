Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Avusturya'ya ulaştı
Son Dakika Güncel Haber

Beşiktaş Avusturya'ya ulaştı

37 dakika önce

Beşiktaş, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya'ya gitti.

Beşiktaş Avusturya'ya ulaştı, System.String[]
Beşiktaş, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya'ya gitti. Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi Salzburg Havalimanı'nda tezahüratlarla karşıladı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Salzburg'a uçtu ve 2.5 saat süren yolculuğun ardından Salzburg Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılanan siyah-beyazlılar, daha sonra karayoluyla konaklayacağı otele gitti. Yönetim kurulu üyesi Umut Güner ve Ahmet Kavalcı, takımla birlikte kafilede yer aldı. Beşiktaş, 4 Ağustos Pazar gününe kadar Avusturya Saalfelden Gut Brandlhof Hotel'de kamp yapacak. Kara Kartal'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:
27 Temmuz Cumartesi 18.00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi 19.00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma 19.00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg)
4 Ağustos Pazar 18.00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg)
(İHA)
Avusturya, Beşiktaş, Salzburg, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Ajdin Hasic'i deneyecek Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması Eve giren yılan ile köpeklerin ölümüne kavgası kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:43:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Avusturya'ya ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]