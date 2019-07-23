Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Avusturya yolcusu
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Beşiktaş, Avusturya yolcusu

33 dakika önce

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, ikinci etap kampı için yarın Avusturya'ya gidecek.

Beşiktaş, Avusturya yolcusu, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, ikinci etap kampı için yarın Avusturya'ya gidecek.
Yeni sezon çalışmalarına Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.
Avusturya'nın Saalfelden kentinde 4 Ağustos tarihine kadar kamp yapacak siyah-beyazlı takım, dört hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş, Avusturya kampında CD Eibar, Apollon Larisas, Udinese ve Brescia ile karşılaşacak.
Avusturya, İstanbul, Beşiktaş, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:34 Kaynak: AA
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