Beşiktaş, Avusturya yolcusu
33 dakika önce
Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, ikinci etap kampı için yarın Avusturya'ya gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:34 Kaynak: AA
Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul
etabını tamamlayan Beşiktaş
, ikinci etap kampı için yarın Avusturya
'ya gidecek.
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'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlı ekip, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek.
Avusturya'nın Saalfelden kentinde 4 Ağustos tarihine kadar kamp yapacak siyah-beyazlı takım, dört hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş, Avusturya kampında CD Eibar
, Apollon
Larisas, Udinese
ve Brescia ile karşılaşacak.
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