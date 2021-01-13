Beşiktaş, Ayak Tenisi Oynadı!
13.01.2021 17:14
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi.
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