Beşiktaş Aygaz'da Mijo Tomic'in sağ diz ön çapraz bağları koptu - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Aygaz'da Mijo Tomic'in sağ diz ön çapraz bağları koptu - Son Dakika Spor

Beşiktaş Aygaz'da Mijo Tomic'in sağ diz ön çapraz bağları koptu

6 saat önce

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Mijo Tomic'in sağ diz ön çapraz bağları koptu.

Beşiktaş Aygaz'da Mijo Tomic'in sağ diz ön çapraz bağları koptu, System.String[]

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Mijo Tomic'in sağ diz ön çapraz bağları koptu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de Göztepe ile yapılan maçta sakatlanan Tomic'in gerçekleştirilen tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Tomic'in, önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Mijo Tomic'e geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Aygaz A.Ş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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