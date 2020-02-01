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Beşiktaş Aygaz'da Mijo Tomic'in sağ diz ön çapraz bağları koptu
6 saat önce
Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Mijo Tomic'in sağ diz ön çapraz bağları koptu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:56 Kaynak: AA
Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nın Hırvat oyuncusu Mijo Tomic'in sağ diz ön çapraz bağları koptu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de Göztepe ile yapılan maçta sakatlanan Tomic'in gerçekleştirilen tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.
Tomic'in, önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği aktarıldı.
Açıklamada, "Mijo Tomic'e geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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