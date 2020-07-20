Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak - Son Dakika

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nın Avrupa Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nın Avrupa Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi
ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez maskeli fotoğrafını paylaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Avrupa Hentbol Ligi'ne ön eleme oynamadan katılma hakkı elde ettiği belirtildi.

Avrupa Hentbol Ligi'nde grup aşamasının kura çekiminin 1 Ekim'de yapılacağı aktarıldı. Beşiktaş Aygaz'ın grupta ilk maçını 20 Ekim'de oynayacağı ifade edildi.

Organizasyonda gruplarda 24 takım mücadele edecek. Beşiktaş Aygaz'ın da arasında bulunduğu 12 takım doğrudan gruplarda yer alacak. Grup aşamasında mücadele edecek diğer 12 ekip ise 2 ön eleme turunun ardından belli olacak. Avrupa Hentbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 15-16 Mayıs 2021 tarihlerinde oynanacak Dörtlü Final maçlarıyla son bulacak.

Aygaz A.Ş, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 23:31 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

23:21 Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi 23:21 Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 23:10 İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi
23:21
Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
23:21
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
23:10
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 00:18:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]