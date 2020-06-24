Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nda iç transfer çalışmaları - Son Dakika

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nda iç transfer çalışmaları

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nda, 3'ü teknik heyet, 6'sı oyuncu olmak üzere 9 isimle yeni sözleşme imzalandı.

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nda, 3'ü teknik heyet, 6'sı oyuncu olmak üzere 9 isimle yeni sözleşme imzalandı. Siyah-beyazlılar, eski oyuncularından Bülent Erkol'u teknik ekibe dahil ederken, altyapıdan 7 oyuncu ile birer yıllık anlaşma yapıldı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Hentbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da kazandığı şampiyonluklarla camiamızın gururu olan Beşiktaş Aygaz Takımımızda, 2020-2021 sezonu için yapılanma çalışmaları başladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, antrenör Müfit Arın ile 1 yıllık yeni kontrat imzalandığı, yardımcı antrenör İlker Şentürk ve kondisyoner Mesut Temizişler ile de sözleşme yenilendiği aktarıldı. Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Bülent Erkol'un ise Oyuncu İzleme ve İstatistik Analizden Sorumlu Yardımcı Antrenör olarak teknik ekibe dahil edildiği kaydedildi.

Kadroda yer alan oyunculardan Ramazan Döne, Ömer Ozan Arifoğlu, Taner Günay, Burak Turan, Mehmet Demirezen ve Austris Tuminskis ile sözleşme yenilendiği belirtildi. Ayrıca genç hentbolcular Berat Çebi, Şevket Yağmuroğlu, Mehmet Ali Karadurmuş, Gökay Bilim, Doğukan Keser, Emir Kırmızıyıldız ve Mirhan Katarcı ile birer yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Aygaz A.Ş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'nda iç transfer çalışmaları - Son Dakika Spor
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