Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın: "Kadromuzda önemli değişikliklerimiz olacak" - Son Dakika

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın: "Kadromuzda önemli değişikliklerimiz olacak"

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın, kadroda değişikliğe gideceklerini ve genç oyunculara önem vereceklerini belirtti.

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın, kadroda değişikliğe gideceklerini ve genç oyunculara önem vereceklerini belirtti.

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Arın, "Beşiktaş Aygaz, oynadığı her kategoriye kupanın en önemli adayı olarak çıkar. Bu yıl da hedefimiz ligde şampiyonluk ve Avrupa Kupası'nda gidebildiğimiz en uç noktaya kadar gitmek. Kadromuzda önemli değişikliklerimiz olacak, Türk hentbolunu daha ileriye taşımak için gençlere özel ilgiyle yaklaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaliteli oyunculara sahip olduklarını aktaran deneyimli antrenör, "Birçok oyuncumuz Avrupa'nın önemli kulüplerine transfer oldu. Gidenlerin yerinin daha iyileriyle doldurulacağından vefakar taraftarımızın şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı'ndaki yardımcı antrenörlük görevine altyapı sorumluluğu unvanını da ekleyen İlker Şentürk ise şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa'da başarı için kadromuza kaliteli oyuncular katacağız ama daha da önemli bir vizyonumuz var; gençleri Beşiktaş Aygaz çatısı altında hentbola kazandırmak. Biz oyuncularımıza sadece bir sporcu gözüyle değil, yetişmesi gereken bireyler olarak da bakıyoruz. Hem kulübümüzün hem de bireysel olarak sporcu performansının en üst seviyeye çıktığı bir sezon yaşamak istiyoruz."

Aygaz A.Ş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:41 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın: 'Kadromuzda önemli değişikliklerimiz olacak' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:10 Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti 20:40 Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü 18:14 Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı 17:39 Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 15:04 N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 03:12:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı Antrenörü Müfit Arın: "Kadromuzda önemli değişikliklerimiz olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]