Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Nexe ile karşılaşacak

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu 8. hafta maçında yarın deplasmanda Hırvatistan'ın Nexe ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Nasice kentinde oynanacak müsabaka TSİ 20.45'te başlayacak.

Grupta oynadığı 6 maçı da yitiren siyah-beyazlı takım, son sırada yer alıyor. Hırvat ekibi ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.

İki takım bugün de ilk yarıdan ertelenen müsabakada karşılaşacak.