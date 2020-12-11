Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
11.12.2020 14:37
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 13 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 13 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak. Beşiktaş, akşam saatlerinde ise özel uçakla Alanya'ya gidecek.
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