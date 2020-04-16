Beşiktaş, Baba Hakkı'yı andı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Baba Hakkı'yı andı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Baba Hakkı'yı andı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcu ve başkanlarından 'Baba Hakkı' lakaplı Hakkı Yeten'in, ölümünün 31. yıl dönümü için anma mesajı yayımladı.

Beşiktaş, Baba Hakkı'yı andı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, eski futbolcu ve başkanlarından 'Baba Hakkı' lakaplı Hakkı Yeten'in, ölümünün 31. yıl dönümü için anma mesajı yayımladı.


Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:


"3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, Futbol Şubemizin Kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra Kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, Camiamızın sembol isimlerinden 'Baba' Hakkı Yeten'i vefatının 31. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Hakkı Yeten, Baba Hakkı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:49 Kaynak: İHA

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