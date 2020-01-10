Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan üst geçide vinç çarptı. - Son Dakika

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Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan üst geçide vinç çarptı.
6 saat önce
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan üst geçide vinç çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:52 Kaynak: İHA
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan üst geçide vinç çarptı. Üst geçitten kopan parçalar nedeniyle Barbaros Bulvarı'nın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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