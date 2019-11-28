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Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otomobil bariyerleri parçaladı: 1 yaralı

6 saat önce

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otomobil bariyerleri parçaladı: 1 yaralıİSTANBUL - Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra demir bariyerleri parçalayarak kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otomobil bariyerleri parçaladı: 1 yaralı

İSTANBUL - Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra demir bariyerleri parçalayarak kaza yaptı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sularında Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametinden Beşiktaş Meydan istikametine giden Tuna K., idaresindeki 34 E 0883 plakalı otomobil, Dikilitaş mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil ardından bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Demir sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan Demir, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, sürücü Tuna K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Yolun her iki tarafında da trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla aksayan trafik normale döndü. Parçalanan bariyerler temizlik görevlileri tarafından temizlendi.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otomobil bariyerleri parçaladı: 1 yaralı

Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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