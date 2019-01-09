Beşiktaş Barbekü Yaptı
59 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş Futbol Takımı, barbekü yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya
'da sürdüren Beşiktaş Futbol
Takımı, barbekü yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Gloria Sports Arena'daki yemekte, teknik direktör Şenol Güneş
ve teknik ekibin yanı sıra futbolcular stres attı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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