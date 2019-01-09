Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Barbekü Yaptı

Beşiktaş Barbekü Yaptı

59 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş Futbol Takımı, barbekü yaptı.

Beşiktaş Barbekü Yaptı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş Futbol Takımı, barbekü yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Gloria Sports Arena'daki yemekte, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekibin yanı sıra futbolcular stres attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Spor
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