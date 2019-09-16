Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Başakşehir biletleri yarın satışa çıkıyor
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Beşiktaş-Başakşehir biletleri yarın satışa çıkıyor

1 saat önce

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-M.Başakşehir maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.

Beşiktaş-Başakşehir biletleri yarın satışa çıkıyor, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-M. Başakşehir maçının biletleri yarın satışa çıkıyor. Bilet fiyatları 100 TL ile 875 TL arasında değişiyor.


Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın biletleri ise yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. 1 kişinin en fazla 5 bilet alabileceği karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu. 100 TL ile 875 TL arasında değişen biletlerin fiyatları şu şekilde:


1. Kategori 265TL


2. Kategori 250TL


3. Kategori 225TL


4. Kategori 215TL


5. Kategori 180TL


6. Kategori 165TL


7. Kategori 110TL


8. Kategori 100TL


VIP: 750TL


1903 A-E: 750TL


1903 B-D: 825TL


1903 C: 875TL - İSTANBUL

Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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