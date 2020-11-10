Beşiktaş, Başakşehir hazırlıkları sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Daha sonra istasyon koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 9. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek.

-İHA-