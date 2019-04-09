Beşiktaş, Başakşehir Hazırlıklarına Başladı
20 dakika önce
Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü lider Medipol Başakşehir
'e konuk olacak olan Beşiktaş
, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Spor Toto Süper Lig'de dün Çaykur Rizespor
'u 7-2'lik farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş, cumartesi günü konuk olacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına start verdi. Rizespor maçında forma giyen oyuncular salonda rejenarasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise Teknik Direktör Şenol Güneş
yönetiminde idmana ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdmanın diğer bölümünde pas çalışması, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol ve şut çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:26 Kaynak: İHA
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