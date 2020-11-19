Beşiktaş, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Başakşehir'i ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Siyah-beyazılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir maçı hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı çalışmayla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL