Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 22'nci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların 30 dakikasını basına açık gerçekleştirdiği idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Beşiktaşlı futbolcular ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik programın yer aldığı çalışmalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Detaylar


Başakşehir, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:51 Kaynak: DHA
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