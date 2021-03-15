Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda, yarın (16 Mart) saat 20.45'te Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

- İstanbul