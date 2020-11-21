Beşiktaş-Başakşehir maçında as kaleciler yok! - Son Dakika

Beşiktaş-Başakşehir maçında as kaleciler yok!

21.11.2020 19:00
Beşiktaş-Başakşehir maçında as kaleciler yok!, System.String[]

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ederken, iki takım da as kalecilerinden yoksun olarak sahaya çıktı.

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ederken, iki takım da as kalecilerinden yoksun olarak sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği mücadeleye siyah-beyazlı ekip kalede Utku ile sahaya çıkarken, Başakşehir'in kalesini ise Volkan Babacan korudu. Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanında boy gösterdiği mücadelede kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Ersin Destanoğlu, cezası nedeniyle Başakşehir'e karşı forma giyemezken, konuk ekipte de A Milli Takım kalesini de koruyan başarılı file bekçisi Mert Günok kadroda yer almadı. Turuncu-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezon 4 Türkiye Kupası maçında oynayan ve ligin son haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyen Volkan Babacan ilk 11'de sahaya çıktı. Volkan bu sezon ilk kez süre aldı. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Volkan Babacan, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Başakşehir maçında as kaleciler yok! - Son Dakika Spor


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