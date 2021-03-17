Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından

17.03.2021 00:35
Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i 3-2 yenerek finale yükselen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i 3-2 yenerek finale yükselen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Finale yükselmek bizim için değerli, 10 senedir kupayı müzemize götüremedik. Benim için de ayrı önemi var, antrenörlük hayatımda ilk defa final oynayacağım. Kupa kazanma şansı yakaladım." dedi.

İki farklı ilk yarının oynandığını vurgulayan Yalçın, "İlk yarı biz oynadık, ikinci yarı Başakşehir oynadı. Uzatma bölümünde takımın ayakta kalması, güçlü olması ve tur atlaması bizim için sevindirici. Cuma günkü maçtan sonra zor tempoda oynamak kolay değil." diye konuştu.

Az süre alan 4 oyuncuyu kupada görevlendirdiklerini kaydeden Yalçın, "Bizim için güzel akşam oldu, oyunculara teşekkür ediyorum. Finali camiaya, taraftarlara armağan ediyorum. İnşallah kupayı alan biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacakları maçı düşünmeden kupa mücadelesine çıktıklarını belirten Yalçın, "Kafamız derbide değildi, sadece bu maça konsantre olduk. Oyuncular çok dirençli, birbirlerine inanıyorlar. Psikolojimizi, motivasyonumuzu kaybedip dönebiliyoruz. Zorlu takıma karşı tekrar dönmek kolay değil. Derbi, zor müsabaka olacak. Beş günlük süre var. Kadromuzu hazırlayacağız, planımızı hazırlayacağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Başakşehir maçının ardından - Son Dakika Spor


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