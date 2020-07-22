Beşiktaş Başkanı Ahmet Bur Çebi'den Victor Ruiz ve Galatasaray açıklaması

Asist Analiz'e konuşan Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Sergen Hoca'nın Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklama; hedefinin şampiyonluk olduğunu işaret eder bu da beni oldukça mutlu eder. Önceki yönetimin kurduğu takımdan da memnun olmadığını gösterir."

"Transfere gelecek olursak; TFF'nin lisans yönetmenliği beni oldukça korkutuyor. Bir bomba da UEFA'dan temiz kağıdı almak. Takımdan gidenlerin olması lazım. Tabii Victor Ruiz gibi değil. Bonservisli şekilde... Ruiz demişken Del Bosque ile karıştırılıyor. Alakası yok. İspanyol hocanın görevine kulüp tarafından son verildi. Ruiz'de böyle bir durum söz konusu bile değil."

"PANDEMİYİ BEN Mİ GETİRDİM' DEDİ"

"Ruiz'in kendisi ayrıldı. Bizimle hiçbir diyalog kurmadı. Başımıza bir menajer belası sarmış. 'Menajerimle konuşun... Menajerimle konuşun' başka bir şey demedi. 1-2 ay ödemelerin gecikmesi makul bir süreç... Bizden pandemi dönemi varken mart-nisan-mayıs ayının parasını istedi. Şubatı biz zaten ödedik.

Pandemide gelir yok. Yayıncı kuruluş; 'İlle de indirim' diyor... Sponsorlar kaçıyor. Taraftar yok... Adam bana; 'Pandemeyi ben mi getirdim?' dedi. Bana kimse Ruiz'i savunmasın. Bonservis bedelini de ondan alacağız. Haklıyız biz. Hukukta karşılığı var. Mücbir sebep. Bir kere niyeti kötüydü. Başka yere gidecek ya sakatlanmak istemiyor. Bu işin sonuna kadar peşini bırakamayacağım"

RUIZ GALATASARAY'A GİDER Mİ?

"Benden gittikten sonra kime giderse gitsin. Olayların yaşandığı gün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretine gitmiştik. 'Ya Başkan görüyor musun?' dedim. O da sinirlendi, 'Ben de şununla uğraşıyorum' dedi. Bu kadar tepki koyan bir başkanın bir başkasına bunu yapacağını zannetmiyorum."

"UEFA ve FIFA; futbolcuların sendikası gibi. Sanki pandemi bir tek futbolcuları vurdu, kulüplere uğramadı... Beşiktaşıma canım sağ olsun. Olanı da verdim. Beyaz saçlı bir tanesi yok mu? Paran yoksa niye geldin diyor. Ee 100 milyon verdim. Yetmez 200 verdim. Yetmez daha da ver..."

"ZAMAN VERSELER BEŞİKTAŞ'I UÇURURUM"

Özetleyecek olursak; futbolcu bana parayı ver, bankacı faizini öde diyor. Benim en büyük derdim zaman. Bana zaman verseler Beşiktaş'ı uçururum. Taraftar yanımda olur beni üzmezse; sosyal medyadaki trollere karşı arkamda durursa canımı bile veririm"

BURAK YILMAZ, CANER ERKİN, GÖKHAN GÖNÜL...

"Burak, Gökhan ve Caner Ruiz gibi yanlış yapmadılar. Hepsiyle yola devam etmek istiyorum ancak benim verdiğimle. Hepsini istiyorum, seviyorum ancak benim bütçemle. Yoksa yolları açık olsun."

Yerli oyunculara değer verilmemesi çocukların kalbini kırıyor. Bu arada Ruiz'e takımdaki yabancılar bile tepkili. Arkadaşlarına veda etmedi. Fesihnameyi gönderdiği gün adam İspanya'ya inmiş. Ne yaptık biz sana? Cebine 1 milyon Euro'dan fazla parayı koydun. 500 bin Euro için bize bunu yaptın" serzenişinde bulundu.

"A takımı hocanız, altyapıyla koordineli olunca başarı geliyor. Çok mutluyum ki Sergen Hoca, altyapının başına getireceğimiz ağabeyiyle çalışmak istedi. Açıkçası bu beni rahatlattı. Bu saatten sonra buna mecburuz. Artık altyapıdan her sene 1 oyuncu A takıma çıkaramayan takımlar başarılı olamaz"